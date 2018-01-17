В пятиэтажке в Челябинской области обнаружили шесть артснарядов

В пятиэтажном здании в Катав-Ивановске нашли шесть артснарядов. Жителям многоэтажки по улице Пугачевской пришлось на несколько часов покинуть свои жилища, из-за опасных предметов.

Дарья Светозарова

Потенциально опасные предметы нашли в подвальном помещении здания. Сообщение об обнаружении поступило в четверть третьего дня. Уточняется, что раньше там размещался ДОСААФ. Начальник районного отделения МВД Данил Шафиков проинформировал, что специалисты выехали на место незамедлительно, в соответствии с предписаниями об обеспечении безопасности граждан.Взрывотехники изучили предметы и выяснили, насколько они опасны для окружающих. Оказалось, что снаряды были пустыми и опасности для жизни обитателей дома не представляли. Проверка заняла пять часов.