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| | В пятиэтажке в Челябинской области обнаружили шесть артснарядов

В пятиэтажке в Челябинской области обнаружили шесть артснарядов

Вчера, 19:53
В пятиэтажном здании в Катав-Ивановске нашли шесть артснарядов. Жителям многоэтажки по улице Пугачевской пришлось на несколько часов покинуть свои жилища, из-за опасных предметов.

В пятиэтажке в Челябинской области обнаружили шесть артснарядов

 

Потенциально опасные предметы нашли в подвальном помещении здания. Сообщение об обнаружении поступило в четверть третьего дня. Уточняется, что раньше там размещался ДОСААФ. Начальник районного отделения МВД Данил Шафиков проинформировал, что специалисты выехали на место незамедлительно, в соответствии с предписаниями об обеспечении безопасности граждан.

Взрывотехники изучили предметы и выяснили, насколько они опасны для окружающих. Оказалось, что снаряды были пустыми и опасности для жизни обитателей дома не представляли. Проверка заняла пять часов.
Дарья Светозарова
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