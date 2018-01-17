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| | В Прокопьевске мужчина по ошибке повредил топором чужой автомобиль

В Прокопьевске мужчина по ошибке повредил топором чужой автомобиль

Вчера, 19:36
В ночь на 17 января в Прокопьевске задержали мужчину с топором. Он по просьбе друга «передавал привет» его экс-супруге – разбивал машину, как выяснилось позже, не ту. Об этом проинформировала пресс-служба управления Росгвардии по региону.

В Прокопьевске мужчина по ошибке повредил топором чужой автомобиль

 

На улице Советов в Прокопьевске бойцы Росгвардии заметили мужчину с топором. Он разбивал им окна автомобиля «ВАЗ-2107». Владелица автомобиля сумела убежать от 28-летнего местного жителя и нажать на тревожную кнопку. Нападавший объяснил, что действовал по просьбе знакомого, который попросил его «передать привет» бывшей жене. Мужчина должен был напугать экс-супругу друга и разбить ее машину, но, как оказалось, нападавший ошибся и повредил не ту машину. Транспортное средство 37-летней женщины было припарковано на месте, где обычно ставила автомобиль бывшая знакомого нападавшего.

На данный момент мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.
Виктория Озерова
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