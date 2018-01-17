В Москве низкорослый дагестанец украл гормоны роста

24-летний уроженец Дагестана заказал препарат генотропин, который предназначен для увеличения роста. В Москве заказчик напал на курьера и отобрал вещество, желая как можно скорее вырасти.

Вещий Олег

Инцидент произошел в начале 2018 года в Москве. Уроженец Дагестана решил заказать препарат, стоимость которого составляет 200 тысяч рублей. Молодой человек очень хотел вырасти, но у него не было денег на дорогостоящие операции. В результате он представился вымышленным именем и попросил курьера прийти в безлюдное место.Там генотропин был украден маленьким дагестанцем. Заветная мечта вырасти у мужчины может не сбыться, потому что его объявили в розыск. Об этом сообщил Mash в социальной сети «Вконтакте».