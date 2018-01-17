Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В Австралии, спасаясь от голого извращенца, женщина взобралась на утес

В Австралии, спасаясь от голого извращенца, женщина взобралась на утес

Вчера, 19:13
В Австралии произошел необычный инцидент. Женщина, пытаясь избежать встречи с эксгибиционистом, взобралась на опасный утес.

В Австралии, спасаясь от голого извращенца, женщина взобралась на утес

 

В Петерсборо, штат Виктория, Австралия, по пляжу прогуливался эксгибиционист. Местная жительница принимала солнечные ванны и заметила подозрительного мужчину, приглядевшись, она поняла, что он полностью голый и совершает неприличные действия в общественном месте. Женщина решила поскорее убежать подальше, пока извращенец не подошел близко к ней. Жительница побежала к опасному утесу и забралась на высоту в несколько метров. Оттуда она наблюдала за голым мужчиной, пока тот не скрылся в неизвестном направлении.

Женщина сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Благодаря ее наблюдательности, удалось составить фоторобот преступника.
Виктория Озерова
Новости по теме
Жительница Австралии превратилась в заложницу мохнатого паука в своей машине
Жительница Австралии превратилась в заложницу мохнатого паука в своей машине

Жительница Австралии превратилась в заложницу паука в своей машине. Информация об этом событии появилась в социальных сетях. Женщина спокойно сидела в салоне

Жительница Одинцова призналась в убийстве кота
Жительница Одинцова призналась в убийстве кота

Елена Корнеева, жительница Одинцова, позвонила в правоохранительные органы и сообщила о том, что совершила убийство. Сотрудники полиции, приехавшие на место

Жительница Австралии обнаружила ядовитую змею на рождественской елке
Жительница Австралии обнаружила ядовитую змею на рождественской елке

Жительница Австралии обнаружила ядовитую змею на своей рождественской елке. Благодаря самообладанию и умению вести себя в таких случаях женщина не пострадала.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости