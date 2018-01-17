В Австралии, спасаясь от голого извращенца, женщина взобралась на утес

В Австралии произошел необычный инцидент. Женщина, пытаясь избежать встречи с эксгибиционистом, взобралась на опасный утес.

Виктория Озерова

В Петерсборо, штат Виктория, Австралия, по пляжу прогуливался эксгибиционист. Местная жительница принимала солнечные ванны и заметила подозрительного мужчину, приглядевшись, она поняла, что он полностью голый и совершает неприличные действия в общественном месте. Женщина решила поскорее убежать подальше, пока извращенец не подошел близко к ней. Жительница побежала к опасному утесу и забралась на высоту в несколько метров. Оттуда она наблюдала за голым мужчиной, пока тот не скрылся в неизвестном направлении.Женщина сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Благодаря ее наблюдательности, удалось составить фоторобот преступника.