В Татарстане целую деревню затопили бобры

Жители деревни Куяново Мензелинского района, Татарстан, пострадали по вине бобров. Животные построили платину на реке Брустанке, из-за которой затопило населенный пункт.

Виктория Озерова

В Мензелинском районе Татарстана затопило целую деревню. Жители Куяново проинформировали, что по одной из улиц можно пробраться только с помощью водного транспорта, затопленными оказались их дома и хозяйственные сооружения. Чтобы привлечь внимание общественности к их проблеме, люди пожаловались в соцсетях. На место тут же прибыла комиссия из экстренных служб, которая оценила обстановку. Валерий Губернаторов, начальник ведомства, сообщил, что инцидент произошел из-за плотины на реке Брустанке, которую возвели бобры.Проблема жителей деревни может быть решена только после получения согласия от Горкомитета РТ на разрушение сооружения бобров. Отмечается, что во избежание повторения ситуации, следует регулировать численность животных на данном участке.