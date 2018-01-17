В Самаре бомж с палкой ограбил магазин

Правоохранительные органы Самары смогли узнать, что бомж, вооружившись одной лишь только палкой, ограбил один из алкогольных магазинов. На место преступления выехала оперативно-следственная группа.

Находившаяся в момент ограбления в магазине продавец призналась в том, что в определенный момент внутрь зашел агрессивный мужчина. В руках у него была палка, на которую он также опирался во время ходьбы. Мужчина попросил себе две банки пива, которые он упаковал себе в карманы куртки. Платить за алкогольные напитки бомж отказался. Он начал угрожать продавщице физической расправой и сразу же принялся размахивать перед ней своим «орудием» в виде палки.

Продавщицу бомж испугал и потому она не решилась его останавливать, после чего он сразу же ушел. Полицейские уже разослали ориентировку на злоумышленника. Задержать мужчину удалось вскоре после произошедшего инцидента. Как оказалось, это 57-летний мужчина без определенного места жительства. На преступление он решился, потому как у него не было достаточно денег для того, чтобы выпить, а как сам он говорит, «очень хотелось».

Похищенное бомжом пиво сразу же изъяли. На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Грабеж», о чем рассказали в пресс-службе местного отделения МВД.

Николай Офицеров