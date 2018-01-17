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| | Пассажир рейса Краснодар – Москва умер во время полёта

Пассажир рейса Краснодар – Москва умер во время полёта

Сегодня, 14:48
Воздушное судно, летевшее из Краснодара в Москву осуществило вынужденную посадку в Воронеже, так как на борту умер пассажир. Информацию об инциденте распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова работников аэропорта в Воронеже.

Пассажир рейса Краснодар – Москва умер во время полёта

 

16 января пассажиру стало плохо, он попросил помощи. Сведения об этом поступили командиру экипажа воздушного судна. Он принял решение приземлить самолет в аэропорту Чертовицкое в Воронеже. Состояние больного ухудшалось, в итоге он скончался, не дождавшись помощи специалистов.

Труп забрали врачи, дабы определить причину смерти. Информации о том, имел ли погибший хронические заболевания на данный момент нет. После проведения медицинской экспертизы специалисты сообщат, из-за чего скончался гражданин.
Домбровский Сергей
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