Пассажир рейса Краснодар – Москва умер во время полёта

Воздушное судно, летевшее из Краснодара в Москву осуществило вынужденную посадку в Воронеже, так как на борту умер пассажир. Информацию об инциденте распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова работников аэропорта в Воронеже.

Домбровский Сергей

16 января пассажиру стало плохо, он попросил помощи. Сведения об этом поступили командиру экипажа воздушного судна. Он принял решение приземлить самолет в аэропорту Чертовицкое в Воронеже. Состояние больного ухудшалось, в итоге он скончался, не дождавшись помощи специалистов.Труп забрали врачи, дабы определить причину смерти. Информации о том, имел ли погибший хронические заболевания на данный момент нет. После проведения медицинской экспертизы специалисты сообщат, из-за чего скончался гражданин.