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| | Во Внуково самолёт чуть не задавил работника

Во Внуково самолёт чуть не задавил работника

Сегодня, 14:29
В Москве на территории аэропорта под названием «Внуково» чуть не произошёл несчастный случай с летальным исходом. В то время, как работник аэропорта старался обойти самолёт, воздушное судно начало своё движение и чуть не задавило мужчину.

Во Внуково самолёт чуть не задавил работника

 

Экипажу воздушного судна, следовавшего в Ростов-на-Дону и московского аэропорта, пришлось свершить экстренное торможение, чтобы спасти жизнь одному из сотрудников, который чуть не оказался под шасси аэроплана. Самолёт находился у терминала в тот момент, как мужчина решил обойти его сзади, не удостоверившись в том, что аэробус не собирается отъезжать в рамках предполётной подготовки.

Когда экипаж воздушного судна получил информацию о нахождении сотрудника аэропорта, который мог попасть под колёса самолёта, ему пришлось применить все необходимые действия для аварийного торможения. В итоге сотрудник может быть уволен в связи с грубейшим нарушением правил техники безопасности.
Александр Вест
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