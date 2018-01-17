Жительница Ростова убила котенка из-за неприязни к его хозяйке

Жуткая ситуация произошла в Ростове-на-Дону, там местная жительница убила котенка из-за неприязни к его хозяйке. Историю анонимно рассказала девушка в публичном сообществе «ВКонтакте» «Подслушано Ростов-на-Дону».

Как стало известно, девушка нашла в подъезде маленького котенка и решила его приютить, потому отвезла своим родителям. Соседка, с которой у семьи давняя вражда, решила из мести убить животных в доме.

«Взрослый бабушкин кот в результате два дня ничего не ел, только харкал кровью, но смог выжить благодаря лечению, а котенок умер. С соседями у нас старая вражда. На данный момент мама подала на нее в суд, обвинив не только в этом, но также и рассказав о том, что та регулярно хулиганила, устраивала с нами драки и скандалы. Ей присудили штраф. Причины конфликта простые ее зависть и глупость», - рассказывает девушка.

Также девушка рассказала о том, что не хочет ввязываться в разбирательства о том, кто прав или виноват в конфликте с соседями, но считает, что котенок здесь не причем, а потому спросила у пользователей, нет ли у них хитроумного плана мести, исключающего убийство животных.

Николай Офицеров