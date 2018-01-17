Под Красноярском мужчина избил жену-учителя на глазах у школьников

В школе под Красноярском произошел инцидент с участием мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Он прорвался в учебное заведение и избил свою жену, работающую там. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

Виктория Озерова

В школу города Сосновоборска, Красноярский край, ворвался мужчина в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на замечания вахтера. Пьяный прошел к классу, где находилась его жена, работающая в учебном заведении учителем. Пожилая женщина-вахтер попыталась остановить мужчину, но он оттолкнул ее и зашел в класс. Пьяный начал избивать учительницу прямо на глазах у школьников. Остановили мужчину старшеклассники, которые вмешались в драку и вытолкали мужа женщины за дверь. Ученики также вызвали полицию.В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Уточняется, что причиной конфликта стала бытовая ссора.