На дорогу в Красноярске сошла лавина

Более 20 метров дороги в Красноярске оказались завалены снегом. На трассу сошла лавина. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

В пресс-службе МЧС Красноярского края рассказали об утреннем инциденте. Около 07:35 по московскому времени на дорогу «Курагино – Черемшанка» сошла лавина. 25 метро трассы на 27-м километре оказались под толстым слоем снега. Уточняется, что объем снежной массы превысил 200 кубометров, высота шара в некоторых местах достигает 2 метров. Движение на данном участке трассы ограничено по двум направлениям. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. Когда дорога будет расчищена, не говорится. Пострадавших в результате инцидента нет.Напомним, что это не первый инцидент подобного рода на данном участке трассы. На днях там же сошла лавина в 40 кубометров снега.