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| | Очевидцы засняли необычное НЛО в Техасе

Очевидцы засняли необычное НЛО в Техасе

Сегодня, 12:53
На известном видеохостинге набирает популярность видеоролик, на котором изображён весьма странный объект, по форме напоминающий трость, снятый в небе над американским штатом Техас.

Очевидцы засняли необычное НЛО в Техасе

 

В Сети весьма активно обсуждают видео, на котором изображён непонятный НЛО весьма необычной формы. Многие пользователи заметили, что летающий объект весьма схож по форме с очертанием трости для ходьбы, однако, его размеры гораздо масштабнее, в связи с чем НЛО был отчётливо виден издалека. Многие пользователи в социальных сетях, где распространяется данный ролик, сравнили объект с вытянутым воздушным шаром, заполненным гелием, однако, его внушительные размеры и плавный характер полёта, в котором объект не отклонялся от заданного курса.

 
Отметим, что объект был отчётливо виден на фоне заката, а некоторые эксперты уже поспешили подтвердить подлинность данного видеоролика, который вызвал немалый ажиотаж во всемирной Сети.

Александр Вест
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