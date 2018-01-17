Очевидцы засняли необычное НЛО в Техасе

В Сети весьма активно обсуждают видео, на котором изображён непонятный НЛО весьма необычной формы. Многие пользователи заметили, что летающий объект весьма схож по форме с очертанием трости для ходьбы, однако, его размеры гораздо масштабнее, в связи с чем НЛО был отчётливо виден издалека. Многие пользователи в социальных сетях, где распространяется данный ролик, сравнили объект с вытянутым воздушным шаром, заполненным гелием, однако, его внушительные размеры и плавный характер полёта, в котором объект не отклонялся от заданного курса.
Очевидцы засняли необычное НЛО в ТехасеСегодня, 12:53
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