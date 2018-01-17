Белорусскую теннисистку задразнили стонами в Австралии

В рамках выступлений в первом круге престижного теннисного турнира под названием Australian Open, проходящем в Австралии, теннисистку из Белоруссии по имени Арина Соболенко зрители стали дразнить, изображая характерные стоны.

Александр Вест

Арина Соболенко в первом круге теннисного турнира встретилась с австралийской по имени Эшли Барти. В знак поддержки своей соотечественнице с самого начала теннисного поединка между спортсменками зрители стали выкрикивать в те моменты, когда белорусская теннисистка старалась наносить удары. После этого зрители стали изображать стоны, характерные для теннисисток, стараясь сбить концентрацию Соболенко.Выкрикивающих и стонущих зрителей не останавливали даже многократные предупреждения судьи поединка. После матча австралийцы, всеми силами мешавшие белорусской спортсменке, остались довольны, так как победа досталась их соотечественнице. Однако, сама Барти признала, что поведение зрителей на арене было весьма неподобающим.