В Австралии дельфина задушил осьминог

Впервые группа учёных подробно описала весьма необычный случай, когда добыча обернулась гибелью для охотника, когда осьминог, которого хотел съесть дельфин, сумел задушить своего неприятеля.

Водном из научных изданий в статье за авторством Наджида Стивенса указывается тот факт, что афалины, обитающие в Австралии, нередко питаются осьминогами, разрывая их на части, подбрасывая над водой. Чтобы проглатывать большие куски пищи дельфинам приходится расслаблять свой надгортанник. В руки учёных попал труп афалина, изо рта которого виднелись щупальца, принадлежавшие осьминогу. Как оказалось, дельфин пытался проглотить свою добычу, однако, в тот момент осьминог оказался всё ещё жив.

Александр Вест

Своими щупальцами осьминог проник прямо в гортань афалина, воспрепятствовав поступлению кислорода, отчего животное умерло от удушения. Данный случай стал первым в истории науки, когда осьминогу удалось таким образом умертвить дельфина.