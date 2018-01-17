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| | В Австралии дельфина задушил осьминог

В Австралии дельфина задушил осьминог

Сегодня, 12:21
Впервые группа учёных подробно описала весьма необычный случай, когда добыча обернулась гибелью для охотника, когда осьминог, которого хотел съесть дельфин, сумел задушить своего неприятеля.

В Австралии дельфина задушил осьминог

 

Водном из научных изданий в статье за авторством Наджида Стивенса указывается тот факт, что афалины, обитающие в Австралии, нередко питаются осьминогами, разрывая их на части, подбрасывая над водой. Чтобы проглатывать большие куски пищи дельфинам приходится расслаблять свой надгортанник. В руки учёных попал труп афалина, изо рта которого виднелись щупальца, принадлежавшие осьминогу. Как оказалось, дельфин пытался проглотить свою добычу, однако, в тот момент осьминог оказался всё ещё жив.

 

Своими щупальцами осьминог проник прямо в гортань афалина, воспрепятствовав поступлению кислорода, отчего животное умерло от удушения. Данный случай стал первым в истории науки, когда осьминогу удалось таким образом умертвить дельфина.
Александр Вест
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