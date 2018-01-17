В Петербурге отчим надругался над 4-летней дочкой падчерицы

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление, в котором 28-летняя гражданка рассказала о том, что её отчим надругался над её дочкой, которой не исполнилось и пяти лет.

Александр Вест

В данный момент петербургские правоохранители занимаются проверкой всех деталей в деле об изнасиловании маленькой девочки четырёхлетнего возраста. По словам матери пострадавшей девочки, её отчим проживал вместе с ними некоторое время в коммунальной квартире. Мать ребёнка уточнила, что изнасилование произошло в первые недели января. Представители правоохранительных органов занимаются сбором всех необходимых доказательств и улик для возбуждения уголовного дела на 54-летнего мужчину.Отметим, заявление от 28-летней гражданки поступило в одно из отделений петербургской полиции вчера, 16 января. По словам матери пострадавшего ребёнка, инцидент произошёл в один из дней с 10 по 15 января текущего года.