Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В Петербурге отчим надругался над 4-летней дочкой падчерицы

В Петербурге отчим надругался над 4-летней дочкой падчерицы

Сегодня, 11:30
В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление, в котором 28-летняя гражданка рассказала о том, что её отчим надругался над её дочкой, которой не исполнилось и пяти лет.

В Петербурге отчим надругался над 4-летней дочкой падчерицы

 

В данный момент петербургские правоохранители занимаются проверкой всех деталей в деле об изнасиловании маленькой девочки четырёхлетнего возраста. По словам матери пострадавшей девочки, её отчим проживал вместе с ними некоторое время в коммунальной квартире. Мать ребёнка уточнила, что изнасилование произошло в первые недели января. Представители правоохранительных органов занимаются сбором всех необходимых доказательств и улик для возбуждения уголовного дела на 54-летнего мужчину.

Отметим, заявление от 28-летней гражданки поступило в одно из отделений петербургской полиции вчера, 16 января. По словам матери пострадавшего ребёнка, инцидент произошёл в один из дней с 10 по 15 января текущего года.
Александр Вест
Новости по теме
В Санкт-Петербург отчим надругался над 10-летней падчерицей
В Санкт-Петербург отчим надругался над 10-летней падчерицей

Правоохранители из следственного комитета Санкт-Петербурга приступили к расследованию изнасилования отчимом десятилетней падчерицы. По данным следствия

В Уфе отчим-педофил надругался над 9-летней падчерицей
В Уфе отчим-педофил надругался над 9-летней падчерицей

В Уфе, как сообщает интернет-портал «Рroufu.ru», 35-летний отчим-педофил надругался над своей 9-летней падчерицей. Происшествие, по версии следствия, произошло

В Красноярске отчим надругался над 8-летней падчерицей
В Красноярске отчим надругался над 8-летней падчерицей

В Красноярском крае отчим надругался над своей 8-летней падчерицей. С таким заявлением пришла к правоохранителям мать девочки. В результате злоумышленник был

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости