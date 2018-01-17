В многоэтажном доме в Ростове из-за хлопка газа погиб человек. Представителям чрезвычайных служб пришлось провести экстренную эвакуацию оставшихся жителей многоэтажки.

Александр Вест

Представители регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций заявили о том, что в Ростове-на-Дону в жилом многоэтажном здании, расположенном на Забайкальском переулке, произошёл хлопок бытового газа. Из-за произошедшего хлопка и последующего возгорания помещения житель квартиры, находящейся на пятом этаже десятиэтажного дома, погиб на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью. Представители чрезвычайных служб заметили, что площадь возгорания в повреждённом помещении составила приблизительно 30 квадратных метров.В данный момент пожар локализован и полностью ликвидирован. Из-за хлопка бытового газа все стёкла в подъезде с 10 по 1 этаж были серьёзно повреждены. Спасателям пришлось произвести срочную эвакуацию оставшихся жильцов в связи с опасностью, возникшей от утечки бытового газа.