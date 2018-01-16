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| | В Волгограде курильщик экстренно «посадил» самолет

В Волгограде курильщик экстренно «посадил» самолет

Сегодня, 14:21
Самолет, следовавший по маршруту Москва – Сочи, был вынужден совершить экстренное приземление в Волгограде. Причиной тому стал мужчина, куривший в туалете авиалайнера. Об инциденте проинформировала пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по региону.

В Волгограде курильщик экстренно «посадил» самолет

 

Накануне, 15 января, около 21:45 в дежурное отделение Волгограда поступило заявление об экстренной посадке самолета. Экипаж авиалайнера требовал присутствия полицейского на борту. Правоохранители выяснили, что командующий авиасудна отказал в услугах мужчине 1989 года рождения из-за того, что он курил прямо на борту. Нарушитель был доставлен в дежурную часть полиции. Протокол составили сразу по двум обвинениям. После вынужденного приземление самолет направился в аэропорт назначения.

Нарушителю грозит штраф в пять тысяч рублей и административное наказание. Также авиаперевозчик вправе требовать компенсацию за непредвиденную посадку.
Виктория Озерова
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