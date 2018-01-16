В Иркутской области из-за бездействия властей под лёд ушли два трактора

В Иркутской области произошло чрезвычайное происшествие, в котором погиб тракторист, находившийся в тракторе, ушедшем под лёд. Уйдя под воду, мужчина не сумел самостоятельно выбраться из затонувшего транспортного средства.

Александр Вест

По сообщению очевидцев, происшествие случилось на реке Ичёра. Утонувший тракторист занимался заготовкой древесины для фермерских хозяйств в то время, как его транспортное средство ушло под лёд. Стоит напомнить, что это уже второй трактор, провалившийся под лёд за одну неделю в Приангарье. Кроме того, за прошедшую неделю под водой таким образом оказался автомобильный кран, а также тяжёлый бензовоз. Вчера трактор весом 25 тонн, который использовался в операции по изъятию транспортных средств из-под льда, также ушёл под воду.Представители регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций заявили, что случившиеся инциденты стали результатом недобросовестного отношения властей и их полного бездействия относительно блокировки нелегальных путей проезда, пролегающих через замерзшие водоёмы.