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| | В Иркутской области из-за бездействия властей под лёд ушли два трактора

В Иркутской области из-за бездействия властей под лёд ушли два трактора

Сегодня, 14:01
В Иркутской области произошло чрезвычайное происшествие, в котором погиб тракторист, находившийся в тракторе, ушедшем под лёд. Уйдя под воду, мужчина не сумел самостоятельно выбраться из затонувшего транспортного средства.

В Иркутской области из-за бездействия властей под лёд ушли два трактора

 

По сообщению очевидцев, происшествие случилось на реке Ичёра. Утонувший тракторист занимался заготовкой древесины для фермерских хозяйств в то время, как его транспортное средство ушло под лёд. Стоит напомнить, что это уже второй трактор, провалившийся под лёд за одну неделю в Приангарье. Кроме того, за прошедшую неделю под водой таким образом оказался автомобильный кран, а также тяжёлый бензовоз. Вчера трактор весом 25 тонн, который использовался в операции по изъятию транспортных средств из-под льда, также ушёл под воду.

Представители регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций заявили, что случившиеся инциденты стали результатом недобросовестного отношения властей и их полного бездействия относительно блокировки нелегальных путей проезда, пролегающих через замерзшие водоёмы.
Александр Вест
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