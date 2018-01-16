В Иркутской области из-за бездействия властей под лёд ушли два трактора

По сообщению очевидцев, происшествие случилось на реке Ичёра. Утонувший тракторист занимался заготовкой древесины для фермерских хозяйств в то время, как его транспортное средство ушло под лёд. Стоит напомнить, что это уже второй трактор, провалившийся под лёд за одну неделю в Приангарье. Кроме того, за прошедшую неделю под водой таким образом оказался автомобильный кран, а также тяжёлый бензовоз. Вчера трактор весом 25 тонн, который использовался в операции по изъятию транспортных средств из-под льда, также ушёл под воду.
Представители регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций заявили, что случившиеся инциденты стали результатом недобросовестного отношения властей и их полного бездействия относительно блокировки нелегальных путей проезда, пролегающих через замерзшие водоёмы.