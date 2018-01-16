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От Редактора

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| | Сербского политика Оливера Ивановича убили в Косово

Сербского политика Оливера Ивановича убили в Косово

Сегодня, 13:46
В городе Косовска-Митровица был убит известный политический деятель по имени Оливер Иванович. Неизвестные злоумышленники осуществили обстрел политика из огнестрельного оружия.

Сербского политика Оливера Ивановича убили в Косово

 

В ряде средств массовой информации появились данные о гибели Оливера Ивановича. По обнародованным данным, неизвестные злоумышленники, вооруженные огнестрельным оружием, открыли огонь по политическому деятелю в момент, когда Оливер входил в здание партии. Медицинские специалисты, осмотревшие тело Ивановича, заявили о том, что полученные множественные ранения в верхней части его туловища имели слишком серьёзный характер, что сделало невозможным спасение политика.

Отметим, делегация из Сербии, проводившая в Брюсселе диалог с Приштиной, была отозвана обратно в Белград в связи со столь экстренными новостями. Также Александр Вучич, являющийся президентом Сербии, организовал внеочередное заседание сербского Совета безопасности.
Александр Вест
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