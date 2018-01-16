В США родители держали 13 детей прикованными цепями к кроватям

В США родители держали 13 детей прикованными цепями к кроватямСегодня, 11:24
В Орловской области закончилось расследование дела родителей, которых арестовали из-за жестокого обращения с детьми. По предварительной версии, мужчина и
В Орловской области своих малолетних сыновей супружеская пара держала на привязи и подвергала физическим и психическим истязаниям, сообщает пресс-служба СК РФ.
Американские СМИ заявили, что в Аризоне три сестры убежали из дома, где они на протяжении долгого времени подвергались жестокому обращению со стороны