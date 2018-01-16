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| | В США родители держали 13 детей прикованными цепями к кроватям

В США родители держали 13 детей прикованными цепями к кроватям

Сегодня, 11:24
Представители правоохранительных органов округа Риверсайт, штат Калифорния, рассказали об инциденте с задержанием семейной пары, которая удерживала в домашнем заточении 13 своих детей, возрастом от 2 до 29 лет. Некоторых из них родители и вовсе посадили на цепь.
 

В США родители держали 13 детей прикованными цепями к кроватям

 

Полиция указывает на то, что инцидент произошел 14 января, когда 17-летней девушке удалось сбежать из дома. Сразу же после этого она связалась со службой спасения и сообщила о том, что ее родители держат дома в цепях двенадцать ее братьев и сестер.
 
«Полиция провела с девушкой короткую беседу и узнала о том, что 57-летний Дэвид Аллен Турпин и его супруга держат в заточении детей», - говорится в пресс-релизе полиции.
 
В результате удалось установить, что детей в доме держат в плохо пахнущих похищениях, прикованными к кровати.
 
«Родители не смогли привести никаких логических причин того, почему же их дети удерживались таким образом», - говорится в заявлении. Все жертвы супружеской пары долгое время не ели, их морили голодом и отказывались давать воду.

Николай Офицеров
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