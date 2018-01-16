Лена Миро назвала настоящую причину нападения на школу в Перми

Известный блогер Лена Миро высказала свою точку зрения относительно инцидента, произошедшего в Перми, когда двое подростков, вооружившись ножами, напали на десятилетних школьников.

Домбровский Сергей

Парни перекрыли вход в учебное заведение, один из них набросился на преподавателя. Глава Пермского края Максим Решетников предложил провести проверку системы безопасности в образовательных учреждениях региона. Данную инициативу поддержали заместитель Председательства РФ Ольга Голодец и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению государственных деятелей, виновниками происшествия являются охранники, которые не смогли уберечь работников и учеников школы от нападения.Лена Миро придерживается другой точки зрения. По словам блогера, истинной причиной инцидента является то, что дети и подростки в России никому не нужны. Политики борются за власть, делят деньги и портфели. Родители нынешних подростков зачали их в подъезде после бутылки пива, поэтому ожидать от современной молодежи великих поступков не нужно. По мнению Лены Миро, через несколько лет в России появится собственный Гарлем, куда невозможно будет войти без армии, а охрана в этом происшествии абсолютно невиновна.