Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Лена Миро назвала настоящую причину нападения на школу в Перми

Лена Миро назвала настоящую причину нападения на школу в Перми

Сегодня, 11:12
Известный блогер Лена Миро высказала свою точку зрения относительно инцидента, произошедшего в Перми, когда двое подростков, вооружившись ножами, напали на десятилетних школьников.

Лена Миро назвала настоящую причину нападения на школу в Перми

 

Парни перекрыли вход в учебное заведение, один из них набросился на преподавателя. Глава Пермского края Максим Решетников предложил провести проверку системы безопасности в образовательных учреждениях региона. Данную инициативу поддержали заместитель Председательства РФ Ольга Голодец и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению государственных деятелей, виновниками происшествия являются охранники, которые не смогли уберечь работников и учеников школы от нападения.

Лена Миро придерживается другой точки зрения. По словам блогера, истинной причиной инцидента является то, что дети и подростки в России никому не нужны. Политики борются за власть, делят деньги и портфели. Родители нынешних подростков зачали их в подъезде после бутылки пива, поэтому ожидать от современной молодежи великих поступков не нужно. По мнению Лены Миро, через несколько лет в России появится собственный Гарлем, куда невозможно будет войти без армии, а охрана в этом происшествии абсолютно невиновна.
Домбровский Сергей
Новости по теме
«Жирная баба»: Блогер Лена Миро раскритиковала Ани Лорак
«Жирная баба»: Блогер Лена Миро раскритиковала Ани Лорак

Скандальный российский интернет-блогер Лена Миро в жесткой форме отозвалась о певице с украинскими корнями Ани Лорак. По мнению блогера, Лорак не достойна

Лена Миро объяснила, по какой причине Бузова не станет звездой
Лена Миро объяснила, по какой причине Бузова не станет звездой

Блогер Лена Миро рассказала о скрытых комплексах ведущей Ольги Бузовой. По ее мнению, та никогда не будет истинной звездой.

Блогер Лена Миро сравнила голого Максима Галкина с бабушкой
Блогер Лена Миро сравнила голого Максима Галкина с бабушкой

Скандально известный российский блогер Лена Миро критически прокомментировала внешний вид 40-летнего юмориста. Миро поместила на свою страницу в ЖЖ пляжные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости