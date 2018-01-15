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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Вписка» в Москве: 16-летняя школьница заразилась гонореей

«Вписка» в Москве: 16-летняя школьница заразилась гонореей

Вчера, 18:30
В правоохранительные органы столицы РФ обратилась мать 16-летней девочки. Она заявила, что на «вписке» ее дочь заразили гонореей.

«Вписка» в Москве: 16-летняя школьница заразилась гонореей

 

«Вписка» закончилась для 16-летней москвички венерическим заболеванием. Девочка заразилась гонореей на предновогодней вечеринке. По словам школьницы, 23 декабря в одной из квартир многоэтажного дома по переулку Можаевский прошла «вписка». На ней присутствовало около 17 человек, примущественно парни 15 лет. Все употребляли алкоголь в больших количествах. На «вписке» 10-классница занялась сексом с парнем по имени Максим. Через некоторое время девушка почувствовала недомогание и обратилась к венерологу, который диагностировал гонорею.

После сдачи анализов школьница призналась во всем маме, а та обратилась в полицию. Фамилию парня и номер квартиры девочка не помнит, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Виктория Озерова
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