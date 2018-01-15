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От Редактора

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| | Мажор прокатился по улицам Москвы в открытом багажнике BMW

Мажор прокатился по улицам Москвы в открытом багажнике BMW

Вчера, 17:01
В Instagram в паблике Richrussiankids появилось новое видео, на котором запечатлен молодой человек в багажнике BMW, катающийся по улицам Москвы. Пользователи активно комментируют данный ролик.

Мажор прокатился по улицам Москвы в открытом багажнике BMW

 

Автор публикации подписал ее словами: «Катаюсь как хочу, законом не запрещено». По мнению пользователей, такой способ езды чреват печальными последствиями и осознавать этот факт, прежде всего, должен человек, находящийся за рулем. Именно на водителя ляжет ответственность, если произойдет авария и пострадает мажор, сидящий в багажнике. По словам юзеров, подобные публикации свидетельствует о низком уровне интеллектуального развития парня, решившего прокатиться «с ветерком».

Жизнь является важнейшей ценностью человека и так бессмысленно рисковать ей могут только глупые люди, – уверен один из пользователей. По словам другого юзера, подобные видео не говорят о «крутости», которую старается доказать «золотая молодежь». Такие ролики демонстрируют лишь отсутствие фантазии, поскольку человек не может показать ничего более интересного, нежели этот абсурд.
Домбровский Сергей
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