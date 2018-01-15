Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В США учительница пообещала взять замуж 12-летнюю школьницу и занялась с ней сексом

В США учительница пообещала взять замуж 12-летнюю школьницу и занялась с ней сексом

Сегодня, 11:42
В Южной Каролине учительницу подозревают в сексуальных домогательствах к своей 12-летней ученице. Женщина обещала пожениться с ребенком.

В США учительница пообещала взять замуж 12-летнюю школьницу и занялась с ней сексом

 

Очередной сексуальный скандал разгорелся в США. На этот раз его причиной стала учительница из Южной Каролины. 27-летняя женщина подозревается в сексуальных связях со своей 12-летней ученицей.

Известно об этом инциденте стало благодаря отцу девочки. Его насторожило то, что дочь долго задерживается после школы. Также, опасения усилило то, что учительница долгое время находилась наедине с девочкой. После этого, отец решил прочесть сообщения в телефоне дочери и был очень удивлен увидеть письма сексуального характера от педагога.

После обращения в полицию, подозреваемая была арестована. Оказалось, что она специально оставляла ученицу на дополнительные занятия и целовала, ласкала ее. Сообщается, что между ними даже один раз был сексуальный акт.

27-летняя учительница уже находится на свободе. На время следствия ее выпустили под залог в 22 тысячи долларов.
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