В США учительница пообещала взять замуж 12-летнюю школьницу и занялась с ней сексом

В Южной Каролине учительницу подозревают в сексуальных домогательствах к своей 12-летней ученице. Женщина обещала пожениться с ребенком.

Очередной сексуальный скандал разгорелся в США. На этот раз его причиной стала учительница из Южной Каролины. 27-летняя женщина подозревается в сексуальных связях со своей 12-летней ученицей.Известно об этом инциденте стало благодаря отцу девочки. Его насторожило то, что дочь долго задерживается после школы. Также, опасения усилило то, что учительница долгое время находилась наедине с девочкой. После этого, отец решил прочесть сообщения в телефоне дочери и был очень удивлен увидеть письма сексуального характера от педагога.После обращения в полицию, подозреваемая была арестована. Оказалось, что она специально оставляла ученицу на дополнительные занятия и целовала, ласкала ее. Сообщается, что между ними даже один раз был сексуальный акт.27-летняя учительница уже находится на свободе. На время следствия ее выпустили под залог в 22 тысячи долларов.