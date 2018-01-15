Женщина утопила своего жениха после того, как он предложил ей секс втроем

Жительница США поспособствовала утоплению своего жениха, который был слишком озабочен в сексуальном плане. Последним предложением погибшего был секс втроем.

В штате Нью-Йорк произошел инцидент с трагическими последствиями. На речке Гудзон 37-летняя женщина поспособствовала убийству своего жениха. Она вытянула пробку для слива воды на лодке мужчины. Он поплыл отдохнуть по реке и утонул. Спасти его не удалось.Женщина, утопившая 46-летнего мужчину, была родом из Латвии. На суде она не отрицала свою вину. Причиной содеянного женщина назвала постоянные сексуальные извращения своего избранного. На протяжении долгого времени он постоянно пытался развратить женщину. Она уже давно решила избавиться от него и разрабатывала план мести. Решающим фактором к убийству стало предложения жениха устроить секс втроем.Суд принял во внимание все, что сказала подсудимая. Ее было приговорено к четырем годам пребывания за решеткой. Родственники погибшего не согласны с таким «мягким» решением. Они уверены, что за убийство женщина должна лишиться свободы на более долгий срок.