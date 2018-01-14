Агрессивный дагестанский жених силой добивался поцелуев от невесты

Ненормальный дагестанец на своей свадьбе силой пытался добиться поцелуев от невесты. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

Необычный инцидент произошел на северокавказской свадьбе. Горячего парня криками поддерживали его друзья, а невеста ее успевала отбиваться. Данный конфликт засняли на видеокамеру и опубликовали в мировой Сети. Посмотрев видео, многие возмутились происходящим, а ситуацию неприемлемой по местным традициям.На кадрах можно заметить, как будущие муж и жена расположились в круге мужчин, которые исполняют национальный танец. Кавалер пытается ее поцеловать, девушка пытается увернуться, но ей это не удается. В конце-концов парень добивается своего, а молодую женщину принимаются освистывать, и она, растерявшись, не знает, как вести себя далее. В Интернете посочувствовали ей, что девушке пришлось выйти замуж за такого человека, негативно охарактеризовав взрослых людей, стоящих на заднем плане.