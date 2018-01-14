В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства

В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровстваВчера, 19:04
В Москве обнаружен труп мужчины в подъезде жилого дома в районе Митино. О такой страшной находке сообщили жильцы данного помещения правоохранителям, которые
На юго-востоке Москвы женщину изнасиловали в подъезде жилого дома. Пострадавшая 39-летняя женщина сама обратилась в отделение полиции.
В подъезде жилого дома в Москве был подожжен человек, не имеющий определенного места жительства. Поджег был совершен неизвестным, его личность на данный момент