Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства

В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства

Вчера, 19:04
В Москве в Бутово камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства за последние дни. Как сообщает HotGeo, вор охотился за банкой для окурков, небольшим пластиковым тазиком, а также ведром краски, а также забрал зеркало, которое украшала мишура.

В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства

 

Всё это было взято из подъезда жилого дома. Характерно, что по какой-то причине ковры, которые явно стоили подороже, странных воров не заинтересовали. Для чего неизвестным именно такие предметы, в настоящее время не известно.

Ролик с камеры видеонаблюдения разместили во «ВКонтакте». В подписи под ним интернет-пользователи отметили, что это самое безобидное воровство, о котором они слышали. Некоторые предположили, что у кражи банки была конкретная цель – чтобы никто не курил в подъезде. Однако для чего в подъезде пластиковый тазик, для многих осталось загадкой.

Ирина Летинская
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