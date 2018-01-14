В Москве камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства

В Москве в Бутово камера наблюдения показала самую смешную попытку воровства за последние дни. Как сообщает HotGeo, вор охотился за банкой для окурков, небольшим пластиковым тазиком, а также ведром краски, а также забрал зеркало, которое украшала мишура.

Всё это было взято из подъезда жилого дома. Характерно, что по какой-то причине ковры, которые явно стоили подороже, странных воров не заинтересовали. Для чего неизвестным именно такие предметы, в настоящее время не известно.

Ролик с камеры видеонаблюдения разместили во «ВКонтакте». В подписи под ним интернет-пользователи отметили, что это самое безобидное воровство, о котором они слышали. Некоторые предположили, что у кражи банки была конкретная цель – чтобы никто не курил в подъезде. Однако для чего в подъезде пластиковый тазик, для многих осталось загадкой.

Ирина Летинская