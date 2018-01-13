В Астраханской области рыбаки спали тонущего школьника

Инцидент произошел в селе Ватажном. Направлявшиеся на рыбалку местные жители услышали крики о помощи. К ним приблизились школьники и рассказали, что их друг рухнул под лед. Рыбаки, долго не думая, побежали спасать мальчика. Они ползком по льду пробрались к тонущему и пр помощи ветки вытянули его из воды. Как оказалось, пострадавший живет рядом с водоемом, его отвели к родным стенам.
Ранее спасатели вытащили из воды мужчину, который тонул на водохранилище в Химках. Пострадавший едва не ушел на дно 11 января, но вовремя подоспевшие сотрудники МЧС вытянули его на поверхность. Спасенному оказали всю необходимую врачебную помощь.