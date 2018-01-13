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| | В Астраханской области рыбаки спали тонущего школьника

В Астраханской области рыбаки спали тонущего школьника

Вчера, 21:42
Очевидцы смогли спасти школьника, который провалился под лед в Астраханской области. Об этом сообщают местные СМИ.
 

В Астраханской области рыбаки спали тонущего школьника

 

Инцидент произошел в селе Ватажном. Направлявшиеся на рыбалку местные жители услышали крики о помощи. К ним приблизились школьники и рассказали, что их друг рухнул под лед. Рыбаки, долго не думая, побежали спасать мальчика. Они ползком по льду пробрались к тонущему и пр помощи ветки вытянули его из воды. Как оказалось, пострадавший живет рядом с водоемом, его отвели к родным стенам.

Ранее спасатели вытащили из воды мужчину, который тонул на водохранилище в Химках. Пострадавший едва не ушел на дно 11 января, но вовремя подоспевшие сотрудники МЧС вытянули его на поверхность. Спасенному оказали всю необходимую врачебную помощь.

Никита Готский
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