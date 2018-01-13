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| | Число пострадавших от отравления в Люберцах увеличилось до 28

Число пострадавших от отравления в Люберцах увеличилось до 28

Вчера, 21:07
Пострадавших в результате отравления в Люберецкой кадетской школе стало больше. Раньше шла речь о 23 пострадавших, теперь их количество составило 28: 25 детей и трое взрослых.

Число пострадавших от отравления в Люберцах увеличилось до 28

 

Отмечается, что на данный момент проверкой и расследованием причин отравления занимается Роспотребнадзор. Сотрудники контролирующего органа будут проверять два предприятия: «Огонек» и «Территория вкуса». Они являются организаторами питания в учреждении.

В ситуации разбираются также работники СК по Московской области. О намерении контролировать ситуацию с массовым отравлением детей от восьми до четырнадцати лет заявил и прокурор Московской области. Есть сведения, что на амбулаторном лечении находится еще 40 кадетов.
Дарья Светозарова
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