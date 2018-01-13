Во время пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге пострадал один человек

В девятиэтажном здании в Екатеринбурге вспыхнул пожар. О возгорании в жилом доме на улице Тверитина сообщили пользователи Сети.

Дарья Светозарова

Очевидцы происшествия рассказали, что огонь вспыхнул в одной из квартир. В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.В региональном ведомстве по чрезвычайным ситуациям по Свердловской области проинформировали о том, что площадь пожарища достигла десяти квадратных метров. О пожаре экстренные службы известили в 12:03. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали четырех человек. Об их состоянии ничего не известно. Ликвидировать воспламенение спасатели смогли уже через 18 минут после получения сообщения.