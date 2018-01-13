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| | Во время пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге пострадал один человек

Во время пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге пострадал один человек

Вчера, 20:59
В девятиэтажном здании в Екатеринбурге вспыхнул пожар. О возгорании в жилом доме на улице Тверитина сообщили пользователи Сети.

Во время пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге пострадал один человек

 

Очевидцы происшествия рассказали, что огонь вспыхнул в одной из квартир. В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.

В региональном ведомстве по чрезвычайным ситуациям по Свердловской области проинформировали о том, что площадь пожарища достигла десяти квадратных метров. О пожаре экстренные службы известили в 12:03. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали четырех человек. Об их состоянии ничего не известно. Ликвидировать воспламенение спасатели смогли уже через 18 минут после получения сообщения.
Дарья Светозарова
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