Сделавшая девочку инвалидом, ростовчанка не платит компенсацию

Девушка, которая четыре года назад спровоцировала масштабную дорожную аварию, на территории Ростова, сделала инвалидом маленькую девочку, и должна была выплачивать ей компенсацию. В течение всех этих лет она так и не выплатила семье пострадавшей денежных средств.
Осенью 2014 года на одной из улиц донской столицы водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, проехал на красный свет и влетел в другую иномарку, после чего их отбросило еще на три машины. В одном из автомобилей находился мужчина и двое его детей. Удар пришелся на ту сторону транспортного средства, где сидела 9-летняя девочка. После этого она попала в больницу, где впала в кому. Прежним ребенок так и не стал.
Виновником оказалась 21-летняя девушка. Себя она не считает виновной, она не чувствует угрызений совести. В 2015 году ее амнистировали. Суд указал ей платить денежную компенсацию в том же году, но с того времени она не заплатила ни копейки.