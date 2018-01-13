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| | Сделавшая девочку инвалидом, ростовчанка не платит компенсацию

Сделавшая девочку инвалидом, ростовчанка не платит компенсацию

Вчера, 20:39
Жительница Ростова два года не платит компенсацию девочке, которую она сделала инвалидом. Об этом сообщают местные издания.
 

Сделавшая девочку инвалидом, ростовчанка не платит компенсацию

 

Девушка, которая четыре года назад спровоцировала масштабную дорожную аварию, на территории Ростова, сделала инвалидом маленькую девочку, и должна была выплачивать ей компенсацию. В течение всех этих лет она так и не выплатила семье пострадавшей денежных средств.

Осенью 2014 года на одной из улиц донской столицы водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, проехал на красный свет и влетел в другую иномарку, после чего их отбросило еще на три машины. В одном из автомобилей находился мужчина и двое его детей. Удар пришелся на ту сторону транспортного средства, где сидела 9-летняя девочка. После этого она попала в больницу, где впала в кому. Прежним ребенок так и не стал.

Виновником оказалась 21-летняя девушка. Себя она не считает виновной, она не чувствует угрызений совести. В 2015 году ее амнистировали. Суд указал ей платить денежную компенсацию в том же году, но с того времени она не заплатила ни копейки.

Никита Готский
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