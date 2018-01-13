Центральный вокзал Алма-Аты эвакуировали зря

Отмечается, что все службы города были немедленно оповещены. Они выехали на место в целях обеспечения безопасности находящихся непосредственно на вокзале и поблизости людей. Из здания вокзала незамедлительно были выведены 10 тысяч человек, в том числе и пассажиры четырех поездов. В ходе проверки выяснилось, что содержимое коробки не было опасно для окружающих. Спустя 52 минуты после поступления информации о коробке, экстренные службы получили «отбой».
Центральный вокзал Алма-Аты эвакуировали зряВчера, 20:15
С Киевского вокзала в Москве эвакуировали более 600 человек, среди которых пассажиры и персонал. Такое решение было принято после анонимного звонка в
Из торгового зала «Зеленый Берег», который находится в Тюмени, правоохранители эвакуировали сотрудников и посетителей из-за подозрительной коробки. Журналистам
Сегодня, 22 ноября, в Москве на Курском вокзале был найден неизвестный предмет, напоминающий по форме самодельное взрывное устройство. Оперативные службы,