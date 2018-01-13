Центральный вокзал Алма-Аты эвакуировали зря

В штабе Алма-Аты по борьбе с терроризмом уведомили о проведении эвакуации железнодорожного вокзала Алма-Ата-1. В 15:34 было получено извещение об обнаружении подозрительной коробки в зале ожидания.

Дарья Светозарова

Отмечается, что все службы города были немедленно оповещены. Они выехали на место в целях обеспечения безопасности находящихся непосредственно на вокзале и поблизости людей. Из здания вокзала незамедлительно были выведены 10 тысяч человек, в том числе и пассажиры четырех поездов. В ходе проверки выяснилось, что содержимое коробки не было опасно для окружающих. Спустя 52 минуты после поступления информации о коробке, экстренные службы получили «отбой».