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| | Дерзкие грабители разобрали стену, чтобы обокрасть квартиру

Дерзкие грабители разобрали стену, чтобы обокрасть квартиру

Вчера, 18:21
По предварительным данным, двое жителей Тбилиси в городе Киев, взяли в аренду квартиру, в которой выбили стену для ограбления соседей.

Дерзкие грабители разобрали стену, чтобы обокрасть квартиру

 

Это произошло на 19 этаже жилого дома, в канун Нового года. Злоумышленники длительное время наблюдали за жизненным режимом богатых соседей, и когда те были в отъезде, решили совершить ограбление. Однако во время взлома стены, жители площадки 19 этажа решили проверить, что происходит, и таким образом вспугнули «домушников». Те решили сбежать по лестнице, где их и поймал вызванный патруль полиции. У одного из грабителей ранее уже была судимость за ограбление квартир.

Напомним, что таких ситуаций в канун Нового года очень много, но, к сожалению, не все они предотвращаются.
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