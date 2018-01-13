Дерзкие грабители разобрали стену, чтобы обокрасть квартиру

По предварительным данным, двое жителей Тбилиси в городе Киев, взяли в аренду квартиру, в которой выбили стену для ограбления соседей.

Это произошло на 19 этаже жилого дома, в канун Нового года. Злоумышленники длительное время наблюдали за жизненным режимом богатых соседей, и когда те были в отъезде, решили совершить ограбление. Однако во время взлома стены, жители площадки 19 этажа решили проверить, что происходит, и таким образом вспугнули «домушников». Те решили сбежать по лестнице, где их и поймал вызванный патруль полиции. У одного из грабителей ранее уже была судимость за ограбление квартир.Напомним, что таких ситуаций в канун Нового года очень много, но, к сожалению, не все они предотвращаются.