В Ярославле на фото попал дымящийся автобус из ада

Одна из ярославских маршруток задымилась во время езды по маршруту. Кадры с места событий попали в Сеть.

Никита Готский

О необычном происшествии рассказал один из автомобилистов Ярославля. Увиденным он поделился в мировой "Паутинке". Благодаря зоркому глазу водителя пользователи получили возможность рассмотреть, как из новой маршрутки красного цвета вовсю валит серый дым.Над полученными кадрами принялись остро шутить пользователи Интернета. Они с сарказмом считают, что водитель маршрутного такси перестал пользоваться бензином, и теперь в виде горючего мужчина использует уголь. Другие фолловеры потребовали новые места в общественном транспорте в связи с произошедшим. Шутки продолжаются, а хозяину машины придется потратить деньги из личного кармана на ремонт маршрутки.