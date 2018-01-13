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| | В Ярославле на фото попал дымящийся автобус из ада

В Ярославле на фото попал дымящийся автобус из ада

Вчера, 18:09
Одна из ярославских маршруток задымилась во время езды по маршруту. Кадры с места событий попали в Сеть.

В Ярославле на фото попал дымящийся автобус из ада

 

О необычном происшествии рассказал один из автомобилистов Ярославля. Увиденным он поделился в мировой "Паутинке". Благодаря зоркому глазу водителя пользователи получили возможность рассмотреть, как из новой маршрутки красного цвета вовсю валит серый дым.

Над полученными кадрами принялись остро шутить пользователи Интернета. Они с сарказмом считают, что водитель маршрутного такси перестал пользоваться бензином, и теперь в виде горючего мужчина использует уголь. Другие фолловеры потребовали новые места в общественном транспорте в связи с произошедшим. Шутки продолжаются, а хозяину машины придется потратить деньги из личного кармана на ремонт маршрутки.
Никита Готский
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