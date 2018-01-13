На видео сняли нападение разъяренного слона на бегемотов

В данный момент в социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором автор снял, какими опасными могут быть слоны, когда их детям грозит опасность. Многие пользователи были ошарашены, на сколько быстрыми и смертоносными могут быть порой эти на вид весьма неповоротливые и медлительные животные. На кадрах данного видео заметно, что пытаясь прогнать бегемотов, мать слонёнка начинает неистово тыкать в воду своими бивнями, стараясь настичь неожиданных гостей. В панике гиппопотамам пришлось скрыться, так как численное преимущество было на стороне слонов.
На видео сняли нападение разъяренного слона на бегемотовВчера, 16:37
В сети появилось видео, на котором маршрутка дрифтует на скользкой заснеженной дороге Барнаула. Судя по всему, пассажиров на тот момент в автобусе не было.
За неделю ролик, на котором изображен Чернобыль с высоты птичьего полета, набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube. Монтажом занимался
На видео-ресурсе «YouTube» появилось видео, в котором собака старается спасти рыбу, что валяется на тротуаре.