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| | На видео сняли нападение разъяренного слона на бегемотов

На видео сняли нападение разъяренного слона на бегемотов

Вчера, 16:37
На всемирно известном видеохостинге YouTube появилось видео, на котором автор запечатлел разъярённую слониху, пытающуюся защитить своего слонёнка от нападения двух гиппопотамов. В итоге матери удалось спасти своё чадо и прогнать непрошенных гостей.

На видео сняли нападение разъяренного слона на бегемотов

 

В данный момент в социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором автор снял, какими опасными могут быть слоны, когда их детям грозит опасность. Многие пользователи были ошарашены, на сколько быстрыми и смертоносными могут быть порой эти на вид весьма неповоротливые и медлительные животные. На кадрах данного видео заметно, что пытаясь прогнать бегемотов, мать слонёнка начинает неистово тыкать в воду своими бивнями, стараясь настичь неожиданных гостей. В панике гиппопотамам пришлось скрыться, так как численное преимущество было на стороне слонов.

 
Однако, в комментариях под видео пользователи отметили, что если бы слониха была одна против двоих гиппопотамов, они всё равно поставили бы на её победу, так как за столь громоздким телом скрывается невиданная ярость и мощь.

Александр Вест
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