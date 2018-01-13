Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Вертолет с нефтяниками упал в Аравийское море

Вертолет с нефтяниками упал в Аравийское море

Вчера, 16:35
На борту вертолета, который упал в море, находилось семь человек, которые направлялись на нефтяную базу. Выживших не обнаружено.

Вертолет с нефтяниками упал в Аравийское море

 

Эта авария произошла в субботу вечером, вертолет который направлялся на нефтяную вышку потерял управление из-за технической неисправности и упал в Аравийское море. Спасатели, которые вылетели на поиски обнаружили лишь обломки вертолета и четыре мертвых тела, три человека числятся без вести пропавшими. Вертолет потерпел крушение в 50 километрах от Мумбаи. Из-за чего возникло крушение еще не установили.

Напомним, что связь с вертолетом потерялась приблизительно через 15 минут после вылета. Поисково-спасательная организация продолжается.
Новости по теме
В Пакистане упал вертолет с 11 иностранцами на борту
В Пакистане упал вертолет с 11 иностранцами на борту

В Пакистане упал вертолет, на борту которого находилось 11 иностранных граждан. Три иностранца получили ранения. Об этом сообщили пакистанские СМИ.

СМИ: В море у побережья Великобритании упал вертолет
СМИ: В море у побережья Великобритании упал вертолет

Как передают иностранные СМИ, у берегов Великобритании на северо-востоке страны потерпел авиакрушение вертолет.

В Британии потерпел крушение американский вертолет, есть жертвы
В Британии потерпел крушение американский вертолет, есть жертвы

  Правоохранительные органы графства Норфолк информируют, что на востоке Великобритании седьмого января вечером потерпел крушение военный вертолет из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости