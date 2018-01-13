Вертолет с нефтяниками упал в Аравийское море

На борту вертолета, который упал в море, находилось семь человек, которые направлялись на нефтяную базу. Выживших не обнаружено.

Эта авария произошла в субботу вечером, вертолет который направлялся на нефтяную вышку потерял управление из-за технической неисправности и упал в Аравийское море. Спасатели, которые вылетели на поиски обнаружили лишь обломки вертолета и четыре мертвых тела, три человека числятся без вести пропавшими. Вертолет потерпел крушение в 50 километрах от Мумбаи. Из-за чего возникло крушение еще не установили.Напомним, что связь с вертолетом потерялась приблизительно через 15 минут после вылета. Поисково-спасательная организация продолжается.