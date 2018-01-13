Вмёрзшие в лёд аллигаторы внезапно начали оживать

В данный момент небывалую популярность набирают аллигаторы, проживающие в парке Charlotte River Swamp, расположенном в Северной Каролине, которые оказались в ледяной ловушке из-за заморозков, но сумели выжить и оттаивали прямо на глазах у очевидцев.

Работник парка уточнил, что греясь на солнце, рептилии занимаются терморегуляцией, восстанавливая утраченное за зиму тепло и приходя в более активное состояние после спячки.

Александр Вест

На видео запечатлен момент, когда оттаявшие аллигаторы нежатся на солнце, восстанавливая утраченное тепло. Многих пользователей Сети взбудоражил тот факт, что аллигаторы были погребены во льдах, когда из поверхности у них торчал один лишь нос. В комментариях под видео люди недоумевали, каким образом обездвиженные, скованные льдом животные, смогли пережить суровые зимние заморозки. Другие же пользователи были удивлены небывалой смелости сотрудника парка, который собственноручно обездвижил одну из рептилий, чтобы поближе показать её на камеру.