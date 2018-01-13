Вмёрзшие в лёд аллигаторы внезапно начали оживать

На видео запечатлен момент, когда оттаявшие аллигаторы нежатся на солнце, восстанавливая утраченное тепло. Многих пользователей Сети взбудоражил тот факт, что аллигаторы были погребены во льдах, когда из поверхности у них торчал один лишь нос. В комментариях под видео люди недоумевали, каким образом обездвиженные, скованные льдом животные, смогли пережить суровые зимние заморозки. Другие же пользователи были удивлены небывалой смелости сотрудника парка, который собственноручно обездвижил одну из рептилий, чтобы поближе показать её на камеру.
Вмёрзшие в лёд аллигаторы внезапно начали оживатьСегодня, 14:42
В национальном парке, относящемуся к штату Северная Каролина (США), было сделано видео с аллигаторами, вмёрзшими в поверхность льда одного из водоемов. То,
Аллигаторы поедают акул. Такое заявление сделали ученые из Университета штата Канзас. Это не является пустыми словами, поскольку исследователи лично видели,
Армейская авиация в Приморье увеличивает интенсивность полетов. В Приморье, на авиабазе армейской авиации "Черниговка", проходят учебно-тренировочные полёты