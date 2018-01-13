В СК озвучили основную версию причины взрыва газа в многоэтажке в Омске

В СК по Омской области сообщили о вероятной причине взрыва газового баллона в многоквартирном доме в Омске. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Дарья Светозарова

Согласно основной версии, которую разрабатывают следователи, инцидент случился из-за разгерметизации баллона. Глава семьи, отправляясь на рыбалку, заправил емкость газом на автозаправочной станции и оставил ее в квартире.Через определенное время баллон начал «травить» и горючее стало попадать наружу. За этим последовало воспламенение. Правоохранители установили, где именно отец семейства наполнял тару газом. На этой заправке провели полную выемку разрешительной документации.Следственная группа не прекращает работу на месте взрыва. Правоохранители проводят дополнительное тщательное обследование жилплощади, где произошел несчастный случай. Уже изъята газовая плита, поврежденный баллон и другие предметы. Ведется опрос свидетелей случившегося.