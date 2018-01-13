Во Владивостоке голый мужчина пугал женщин на улице

Гулявший по Владивостоку голый мужчина пугал людей. Забавный инцидент произошел на Океанском проспекте.

Никита Готский

Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина средних лет не побоялся минусовой температуры на улице дальневосточного города. На протяжении продолжительного времени он ходил по улицам, пугая своим голым телом людей, спешивших по собственным делам. Более всего были впечатлены увиденным женщины.В конечном счете жители приняли решение вызвать сотрудников правоохранительных органов, приехавших достаточно оперативно. Мужчину, нарушающего общественный порядок, задержали, позже стало известно, что он страдает психическим расстройством.В конце декабря обнаженная девушка прошлась по Южно-Сахалинску. Она бродила по дороге и дворам. Очевидцы заявили, что на вид ей около 30 лет, вела она себя спокойно, что не было желания вызывать полицию.