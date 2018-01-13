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| | В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

Сегодня, 14:23
Ряд казахстанских средств массовой информации опубликовал данные относительно весьма странного инцидента, в котором грызуны, пробравшиеся внутрь банкомата, сумели сгрызть валюты на приблизительную сумму 300 долларов.

В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

 

Во многих социальных сетях популярность набирает видеоролик, на котором запечатлён момент вскрытия банкомата, в котором были повреждённые грызунами купюры. Чтобы зафиксировать факт порчи множества купюр сотрудники обслуживания банкоматов запечатлели момент, когда за грудой повреждённых купюр показались мыши. Пользователей в Сети особенно позабавила реакция людей, увидевших, что в банкомат забралась не одна мышь, а сразу две.

 
В комментариях пользователи заметили, что конструкция банкоматов должна быть защищена от попадания внутрь любых вредителей, особенно грызунов. Другие же просто порадовались, что мышки пообедали на 300 долларов, ведь такое случается далеко не каждый день.

Александр Вест
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