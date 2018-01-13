В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

Во многих социальных сетях популярность набирает видеоролик, на котором запечатлён момент вскрытия банкомата, в котором были повреждённые грызунами купюры. Чтобы зафиксировать факт порчи множества купюр сотрудники обслуживания банкоматов запечатлели момент, когда за грудой повреждённых купюр показались мыши. Пользователей в Сети особенно позабавила реакция людей, увидевших, что в банкомат забралась не одна мышь, а сразу две.
В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкоматеСегодня, 14:23
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