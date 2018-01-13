В Китае с неба упал НЛО и взорвался

В Китае с неба рухнул НЛО и взорвался. Инцидент произошел в Гуанси.

Никита Готский

Население данного китайского региона засняли на видеокамеру падение неизвестного объекта из космического пространства, которые взорвался после того, врезался в Землю. Немного позже местные власти смогли выяснить, что на планету рухнул ускоритель ракеты "Чанчжэн-38", стартовавшей вчера для доставки на орбиту двух спутников навигационной системы BeiDou. По мнению чиновников, зону падения удалось предугадать ранее.Осенью прошедшего года Пекин в одно и то же время смог отправить в космическое пространство два вышеупомянутых спутника при помощи одной ракеты-носителя. В нынешнем году Китай намеревается отправить на орбиту более десятии спутников. По плану, в течение ближайших двух лет китайская навигационная система должна являть собой механизм из 35 аппаратов.