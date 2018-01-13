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| | Один из офисов в Уфе затопило экскрементами

Один из офисов в Уфе затопило экскрементами

Сегодня, 13:26
Последствия новогодних праздников приходится, что называется, расхлебывать работникам одного из уфимских офисов. В доме по улице Ленина, в котором и находится офисное помещение, сотрудники своими силами вынуждены были ликвидировать последствия потопа, учиненного жильцами многоэтажки.

Один из офисов в Уфе затопило экскрементами

 

Когда 9 января люди вышли на работу, то столкнулись с настоящим хаосом. На полу везде была жидкость, апельсиновые и мандариновые корки, клочки использованных салфеток и даже испражнения, причем не только жидкие. Одна из работниц сообщила журналистам, что слесарей вызвали незамедлительно. По приезде рабочие в силу неизвестных причин не отключили стояки жителей, из квартир которых лилась вода, поэтому еще несколько часов в помещение лились фекалии и попадали остатки «недопереработанной» пищи и питья. В офисе царил крайне неприятный запах, а на стенах и полу уже появилась плесень.

Вместо исполнения своих прямых обязанностей, сотрудники весь день потратили на уборку и дезинфекцию, однако на этом их мытарства не закончились. 12 января офис вновь затопило. Прибывший на место слесарь не стал ничего делать. Работники в шоке, ведь после выходных в помещение зайти будет невозможно. Коммунальщики приняли заявку, но ограничились простым «ожидайте».
Дарья Светозарова
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