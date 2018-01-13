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| | В Астраханской области убили монстра, пожиравшего собак

В Астраханской области убили монстра, пожиравшего собак

Сегодня, 12:52
На территории Астраханской области ликвидировали волка, съедавшего собак. Дикое животное отличалось довольно огромными размерами.

В Астраханской области убили монстра, пожиравшего собак

 

В Рунете появились данные о волке небывалых габаритов, которого удалось ликвидировать на рубежах Астраханской области. Распространялись слухи, что волк поедает дворовых псов и упитанных телят. В конце-концов монстра удалось пристрелить. После этого в Интернете появились изображения животного, которые свидетельствуют о его немалых размерах.

Откуда именно появился зверь неизвестно. История могла начаться, видимо, на Северном Кавказе. В феврале в Сети появились снимки мертвого пса, растерзанного волком. Позже эта тема получила продолжение в Ростовской области, пока не выяснилось, что монстра в самом деле удалось ликвидировать. Далее фотографии с громадным зверем принялись "гулять" по всей мировой "паутине", вызывая страх и восхищение грозным,но уже мертвым существом.
Никита Готский
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