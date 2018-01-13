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| | Россиянин расстрелял НЛО, спасая семью в новогодние праздники

Россиянин расстрелял НЛО, спасая семью в новогодние праздники

Сегодня, 12:49
В ряде средства массовой информации были обнародованы данные об инциденте, произошедшем в Ростове-на-Дону, в котором россиянину пришлось спасать свою семью, стреляя в неопознанный летающий объект из своего ружья.

Россиянин расстрелял НЛО, спасая семью в новогодние праздники

 

По предварительной информации, гражданин России праздновал Новый год за столом со своей семьёй, в то время как в небе он увидел странный светящийся объект. Выйдя на улицу, он обнаружил, что над его домом зависла летающая тарелка. Подумав, что нашествие пришельцев может угрожать благополучию его семьи, мужчина принялся стрелять в космический корабль пришельца из своего ружья для охоты. По его словам, одна из пуль отколола часть корабля инопланетян, которая упала на землю.

После того, как корабль пришельцев был повреждён, они поспешно скрылись в просторы космоса. В некоторых СМИ утверждается, что учёные обнаружили вольфрам в куске летающей тарелки, однако, сам очевидец не смог предоставить доказательств правдивости своей истории.
Александр Вест
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