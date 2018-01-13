В больницу Бурятии поступило 57 человек с отравлением

В городе Улан-Удэ в Бурятии обед в кафе для 57 человек оказался пагубным, люди заразились сальмонеллезом.

В медицинское учреждение Бурятии поступило 57 человек с жалобами на плохое самочувствие, из которых 45 человек были определены на амбулаторное лечение. Оказалось , что заражения сальмонеллезом появилось у жильцов Бурятии после посещения местного кафе. В субботу вечером люди начали поступать в больницу с жалобами на боли в животе, тошнотой и высокой температурой. Работа кафе приостановлена, ведется расследование.Сальмонеллезом - это инфекционная болезнь, которая вызывает рвоту, боли в животе и высокую температуру. Возбудителем являются палочки сальмонеллы, которые могут находиться в мясе или морепродуктах.