Ужасный демон напугал жителей Екатеринбурга

В сети опубликован странный снимок, сделанный камерой наблюдения в одном из офисов Екатеринбурга. На фото отчетливо виден силуэт неопознанного человекоподобного существа с рогами, похожего на ужасного демона.

Многие пользователи всемирной Сети до сих пор активно обсуждают фотографию, сделанную в офисе, расположенном в Екатеринбурге, на которой запечатлено необычное создание с рогами. Автор публикации заметил, что фото никто не редактировал, а некоторые эксперты уже проверили его подлинность. Среди пользователей бытует мнение, что силуэт, появившийся из ниоткуда, слишком чёткий, ведь остальные объекты в кадре оказались весьма смазанными.

Александр Вест

Однако, множество людей, которые верят в паранормальные явления, сочли данный кадр как неопровержимое доказательство существования параллельных миров, а некоторые даже стали спорить о загробном мире, откуда мог прийти данный демон. Стоит отметить, в комментариях под фотографией многие пользователи рассказали о том, что в жизни им уже доводилось иметь дело с паранормальными явлениями, поэтому данный кадр действительно может быть правдой.