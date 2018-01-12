В Великобритании женщину задержали по подозрению в подготовке терактов

Жительница Великобритании, прибывшая в Лондон, была задержана полицейскими в аэропорту Хитроу 12 января из-за подозрения в подготовке террористических акций, о чем информирует Скотланд-Ярд. 27-летняя девушка прилетела на самолете из Эфиопии. .

Полицией Лондона 12 января 2018 года взята под стражу 27-летняя жительница Британии, прибывшая в аэропорт Хитроу из Аддис-Абебы (Эфиопия). Пресс-служба Скотланд-Ярда сообщает, что девушка подозревается в планировании террористических акций.На 15 января текущего года назначено первое слушанье касательно теракта, произошедшего на Вестминстерском мосту в марте прошлого года. Тогда нападающий 52-летний Халид Масуд выехал на автомобиле на мост и стал давить пешеходов, а после того, как авто врезалось в ворота возле здания парламента, выбравшийся из машины водитель, вооруженный ножом, атаковал полицейского. Нападавший был застрелен. Общее количество пострадавших составило 50 человек, среди них – один погибший полицейский.