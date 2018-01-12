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| | В США предъявили обвинение хакеру, укравшего интимные фото звезд

В США предъявили обвинение хакеру, укравшего интимные фото звезд

Вчера, 22:32
Власти США предъявили обвинение хакеру, воровавшего интимные снимки знаменитостей. Об этом сообщает западная пресса.

В США предъявили обвинение хакеру, укравшего интимные фото звезд

 

Согласно имеющимся данным, 26-летний киберзлоумышленник отправлял письма на почту людей будто бы от фирмы Apple для взлома страниц звездных лиц в iCloud. Такие противоправные действия парень совершал четыре года назад. Юристы хакеры называют его "хорошим человеком", который якобы решил воспользоваться плодами труда более грамотных киберпреступников, но сейчас он сожалеет об этом.

В 2014 году хакеры украли и разместили в мировой "паутинке" ряд интимных снимков таких звезд, как Селена Гомес, Дженифер Лоуренс и многих других. Осенью 2016 года стало известно, что хакера из США Райана Коллинза приговорили к тюремному заключению за воровство личных снимков знаменитостей
Никита Готский
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