В США предъявили обвинение хакеру, укравшего интимные фото звезд

Власти США предъявили обвинение хакеру, воровавшего интимные снимки знаменитостей. Об этом сообщает западная пресса.

Никита Готский

Согласно имеющимся данным, 26-летний киберзлоумышленник отправлял письма на почту людей будто бы от фирмы Apple для взлома страниц звездных лиц в iCloud. Такие противоправные действия парень совершал четыре года назад. Юристы хакеры называют его "хорошим человеком", который якобы решил воспользоваться плодами труда более грамотных киберпреступников, но сейчас он сожалеет об этом.В 2014 году хакеры украли и разместили в мировой "паутинке" ряд интимных снимков таких звезд, как Селена Гомес, Дженифер Лоуренс и многих других. Осенью 2016 года стало известно, что хакера из США Райана Коллинза приговорили к тюремному заключению за воровство личных снимков знаменитостей