В США предъявили обвинение хакеру, укравшего интимные фото звезд

Согласно имеющимся данным, 26-летний киберзлоумышленник отправлял письма на почту людей будто бы от фирмы Apple для взлома страниц звездных лиц в iCloud. Такие противоправные действия парень совершал четыре года назад. Юристы хакеры называют его "хорошим человеком", который якобы решил воспользоваться плодами труда более грамотных киберпреступников, но сейчас он сожалеет об этом.
В 2014 году хакеры украли и разместили в мировой "паутинке" ряд интимных снимков таких звезд, как Селена Гомес, Дженифер Лоуренс и многих других. Осенью 2016 года стало известно, что хакера из США Райана Коллинза приговорили к тюремному заключению за воровство личных снимков знаменитостей