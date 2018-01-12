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| | В Голландии убили жительницу Воронежа

В Голландии убили жительницу Воронежа

Вчера, 21:20
Уроженку Воронежа убили в голландской студии йоги. Об этом сообщают ее соотечественники.
 

В Голландии убили жительницу Воронежа

 

Тело девушки нашли в собственной студии в Гааге. Теперь ее знакомые занимаются поиском родных несчастной. Знакомый убитой заявил, что ранее к нему позвонили сотрудники полиции с новостью о том, что девушка пропала. Позже ее обнаружили мертвой. Голландец сообщил о предстоящей встрече с уроженкой Воронежа для обсуждения планов по йоге и танцам. Также извещается, что девушку могли убить из-за насилия в семье. Ее знакомые просят всех, кто был знаком с усопшей, рассказать о трагедии ее родным.

Никита Готский
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