В Голландии убили жительницу Воронежа

Тело девушки нашли в собственной студии в Гааге. Теперь ее знакомые занимаются поиском родных несчастной. Знакомый убитой заявил, что ранее к нему позвонили сотрудники полиции с новостью о том, что девушка пропала. Позже ее обнаружили мертвой. Голландец сообщил о предстоящей встрече с уроженкой Воронежа для обсуждения планов по йоге и танцам. Также извещается, что девушку могли убить из-за насилия в семье. Ее знакомые просят всех, кто был знаком с усопшей, рассказать о трагедии ее родным.