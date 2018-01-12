В Голландии убили жительницу Воронежа

Тело девушки нашли в собственной студии в Гааге. Теперь ее знакомые занимаются поиском родных несчастной. Знакомый убитой заявил, что ранее к нему позвонили сотрудники полиции с новостью о том, что девушка пропала. Позже ее обнаружили мертвой. Голландец сообщил о предстоящей встрече с уроженкой Воронежа для обсуждения планов по йоге и танцам. Также извещается, что девушку могли убить из-за насилия в семье. Ее знакомые просят всех, кто был знаком с усопшей, рассказать о трагедии ее родным.
В Голландии убили жительницу ВоронежаВчера, 21:20
Ранее пропавшую на территории Кузбасса 26-летнюю девушку обнаружили мертвой. Об этом пишут источники, знакомые с ситуацией.
Жительницу Воронежа, 17-летнюю студентку, ранее пропавшую без вести, нашли живой. Известие передает издание «Комсомольская правда».
В ГУ МВД РФ по Северодвинску сообщили, что удалось обнаружить тело считавшейся пропавшей без вести студентки Екатерины Поповой. По словам правоохранителей,