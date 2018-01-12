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| | В Волжском разыскивают водителя, насмерть сбившего мужчину

В Волжском разыскивают водителя, насмерть сбившего мужчину

Вчера, 19:51
Стало известно,что сегодня 12 января,приблизительно около 18:30 на автодороге Волжский-Быково на неконтролируемом пешеходном переходе неизвестный водитель осуществил наезд на мужчину. Происшествия случилось в районе остановки «Заканальная».

В Волжском разыскивают водителя, насмерть сбившего мужчину [thumb=left]


 

Пешеходу примерно на вид 50-60 лет. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия на неустановленном автомобиле.
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