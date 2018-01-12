В Волжском разыскивают водителя, насмерть сбившего мужчину

Пешеходу примерно на вид 50-60 лет. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия на неустановленном автомобиле.
Мнения
Библейские персонажи использовали современные технологии.
От Редактора
Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.
Пешеходу примерно на вид 50-60 лет. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия на неустановленном автомобиле.
В Благовещенске неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся
Сегодня в 04-50 на 121 км трассы Новосибирск-Иркутск в Болотнинском районе неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле совершил наезд на
Напомним, что 9 ноября около 05.30 часов на 18 километре Александровского тракта в районе села Урик Иркутского района неизвестный водитель, управляя