В Волжском разыскивают водителя, насмерть сбившего мужчину

Стало известно,что сегодня 12 января,приблизительно около 18:30 на автодороге Волжский-Быково на неконтролируемом пешеходном переходе неизвестный водитель осуществил наезд на мужчину. Происшествия случилось в районе остановки «Заканальная».

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Пешеходу примерно на вид 50-60 лет. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия на неустановленном автомобиле.